Против угрожавшего взрывом в магазине Дмитрова возбудили дело

Дмитровская городская прокуратура взяла на контроль уголовное дело о хулиганстве. Инцидент произошел в продуктовом магазине поселка Некрасовский.

По предварительной информации, 53-летний мужчина вошел в магазин в микрорайоне Строителей и, нарушив общественный порядок, из хулиганских побуждений оставил на столе газовый баллон.

После инцидента он покинул место происшествия, но в результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы установили его личность, и злоумышленник был задержан. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Сегодня суд, учитывая позицию прокуратуры, определил меру пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу до 1 марта 2025 года. Мужчина отказался признавать свою вину и попросил суд заменить содержание под стражей на домашний арест.

Ранее в Подмосковье «шутник» пригрозил взрывом в местном магазине.