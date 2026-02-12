Пройдет первый чемпионат по подводно-исследовательскому спорту «IFURS-ГГТУ-Орехово-Зуево

С 31 января по 1 февраля впервые пройдет чемпионат по подводно-исследовательскому спорту «IFURS-ГГТУ-Орехово-Зуево». Участники будут демонстрировать навыки работы с подводным снаряжением, ориентирования и управления роботами-болидами для решения специальных задач.

Чемпионат состоится в Государственном гуманитарно-технологическом университете. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В мероприятии смогут принять участие команды из Московской области, а также из других регионов. От каждой организации может быть представлено не более двух команд в каждой из четырех категорий. Заявки на участие можно подать на портале [«Робофинист»](http://robofinist.ru/event/1530) до 21 января включительно.

Соревнования будут проводиться по четырем категориям. Участники будут соревноваться в кольцевых гонках, скоростном маневрировании и прохождении отдельных этапов на подводном болиде в разных возрастных категориях. Все необходимое оборудование предоставят организаторы.

Программа мероприятия включает тренировочный день, подготовку и тестирование моделей, полуфинал, финал и торжественное награждение призеров и победителей.

Организаторами чемпионата выступили Федерация по подводно-исследовательскому спорту IFURS, Государственный гуманитарно-технологический университет и «ТехноСтандарт» (проект «Океаника»). Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования Московской области.