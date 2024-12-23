Производство зерновых хлопьев выросло на 14,7% в Подмосковье за год

Компании Подмосковья произвели 5,5 тысячи тонн зерновых хлопьев с января. Это на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что в регионе выпустили более 8,2% от общего объема зерновых хлопьев в Центральном федеральном округе. Это 1,9% от общероссийского объема.

Зерновые хлопья — один из наиболее полезных и насыщенных питательными элементами продуктов. Такие хлопья содержат большое количество витаминов и микроэлементов, улучшают пищеварение, стимулируют работу головного мозга.

Крупными производителями зерновых хлопьев в Подмосковье являются компании «Колос-Экспресс» и «Геркулес».

За 10 лет Московская область увеличила объемы производства сыра почти в три раза и вышла на первое место по России. В регионе производят сорта массового спроса и элитные. О том, как области удалось совершить этот рывок и как живут подмосковные сыровары, — в материале 360.ru.