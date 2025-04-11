Производство уникальных теплоизоляционных плит модернизировали в Ступине

В Ступине завершилась масштабная модернизация производства компании «Кералайт». Предприятие специализируется на выпуске современных теплоизоляционных плит для строительной отрасли.

Компания запустила производство утеплителя в прошлом году. В реализацию проекта вложили 400 миллионов рублей.

«Проведенная модернизация позволила предприятию „Кералайт“ усовершенствовать производственные линии и ускорить некоторые технологические процессы», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Теперь в сутки компания выпускает 500-600 кубометров продукции.

На предприятии в основном создают инновационные плиты «Аэроконтур», созданные по собственной технологии из цемента, вспененного полистирола и специальных добавок. После установки нового оборудования линейка расширилась — теперь компания выпускает и клиновидные плиты для создания уклонов на плоских кровлях.

«На текущий момент оба наших цеха — и по производству декоративных изделий из пенокерамики „Декарх“, и по производству теплоизоляционных плит „Аэроконтур“ — выведены на полную мощность», — уточнила директор «Кералайт» Елена Ванышева.

Все материалы предприятия прошли необходимые испытания и имеют сертификаты, подтверждающие их пожарную безопасность и экологичность.