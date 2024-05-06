Производство тепличных овощей выросло на 8% в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 11:04 Производство тепличных овощей выросло на 8% в Подмосковье пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

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С начала года в Подмосковье собрали уже свыше 50 тысяч тонн тепличных овощей. Это на 8% больше по сравнению с таким же периодом 2023-го.

«В регионе работает порядка 15 зимних и весенних тепличных комплексов, в которых выращивают огурцы, томаты, лук, цветную капусту, салат, а также редис. В этом году уже собрано более 33 тысяч тонн огурцов, а томатов — более 15 тысяч тонн», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Крупнейшими производителями тепличных овощей в Подмосковье являются компании «Агрокультура Групп» из Каширы, «Луховицкие овощи» и «Центральный маркет» из Электростали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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