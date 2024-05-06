Производство тепличных овощей выросло на 8% в Подмосковье | 360°

06 мая 2024, 11:04
Производство тепличных овощей выросло на 8% в Подмосковье
С начала года в Подмосковье собрали уже свыше 50 тысяч тонн тепличных овощей. Это на 8% больше по сравнению с таким же периодом 2023-го.
«В регионе работает порядка 15 зимних и весенних тепличных комплексов, в которых выращивают огурцы, томаты, лук, цветную капусту, салат, а также редис. В этом году уже собрано более 33 тысяч тонн огурцов, а томатов — более 15 тысяч тонн», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
Реклама
Крупнейшими производителями тепличных овощей в Подмосковье являются компании «Агрокультура Групп» из Каширы, «Луховицкие овощи» и «Центральный маркет» из Электростали.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
Реклама
Реклама