Производство сливочного масла нарастили в Подмосковье

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» из Подмосковья представил новое кисло-сливочное масло, изготовленное из сливок с заквасочными культурами. По данным Минсельхоза Московской области, на рынки Москвы и Подмосковья поставляется три вида масла жирностью 82,5%: кисло-сливочное, сладко-сливочное и безлактозное.

Продукция создается методом сбивания пастеризованных сливок, произведенных из молока собственных ферм. В ведомстве отметили, что ежегодно холдинг производит более 15 тысяч тонн молока.

Компания из Дмитровского округа выпускает свыше 40 видов молочной продукции, включая традиционные и безлактозные продукты с коротким сроком хранения. Новое масло доступно в сети «Азбука вкуса».