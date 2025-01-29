Производство сельхозтехники в Коломне модернизируют в 2025 году

Коломенский завод «Колнаг», специализирующийся на производстве сельскохозяйственной техники для картофелеводческих хозяйств, приступил к реализации программы технического перевооружения. Модернизация производственных участков позволит увеличить объем выпускаемой продукции, внедрить передовые технологии и создать новые рабочие места.

«Колнаг» — единственное предприятие в России, которое выпускает полный спектр оборудования для возделывания и уборки картофеля. Здесь производят культиваторы-гребнеобразователи, картофелепосадочные комплексы, ботводробители, картофелеуборочные комбайны, а также смесители-кормораздатчики для животноводческих хозяйств. Завод использует современное оборудование, выполняя все этапы производства — от раскроя металла до сборки и покраски готовой техники.

С рабочим процессом предприятия ознакомился глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Он отметил, что завод успешно справляется с задачами импортозамещения и демонстрирует высокую долю отечественных комплектующих в своей продукции. Техническое перевооружение позволит не только нарастить объемы производства, но и обеспечить новые рабочие места, что особенно важно для региона.

Генеральный директор завода Сергей Туболев рассказал, что «Колнаг» в этом году отмечает 30-летний юбилей. За это время предприятие прошло путь от сборки отдельных узлов до полного цикла производства сельхозтехники, которая поставляется по всей России и экспортируется в Беларусь, Казахстан и Нидерланды. Благодаря высокой доле российских комплектующих аграрии могут приобретать технику по льготным программам лизинга и получать государственные субсидии.

Модернизация завода станет еще одним шагом на пути к укреплению позиций компании на рынке и развитию сельского хозяйства в стране.