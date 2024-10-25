Производство сельхозтехники запустят в Орехово-Зуеве к 2027 году

Компания «РиКС» построит завод техники для агропромышленного комплекса по программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль». Предприятие запустят в Орехово-Зуеве в 2027 году.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект вложат 130 миллионов рублей. На предприятии создадут 30 рабочих мест.

Компания будет выпускать транспортеры — подборщики картофеля и загрузчики навалом. Производство организуют на российском оборудовании с отечественными комплектующими.

Для реализации проекта «РиКС» получила участок площадью 5,3 гектара. Стоимость аренды по программе составит один рубль в год, а по итогам выполнения обязательств компания сможет приобрести землю за 7-15% от кадастровой стоимости.

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