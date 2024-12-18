Производство редукторов для электропоездов «Иволга» запустили в Подмосковье

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ), входящий в состав группы «Трансмашхолдинг», начал серийное производство отечественных редукторов для электропоездов «Иволга 4.0». Проект получил финансовую поддержку в виде льготного займа от Фонда развития промышленности РФ.

ДМЗ стал первым в России производителем редукторов для моторвагонного подвижного состава, причем практически все его комплектующие произведены в России. Заказчик уже получил первую серийную партию редукторов.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, отметила, что вложения в проект модернизации производственных мощностей, включая освоение производства редукторов, достигли 1,8 миллиарда рублей. Из этой суммы Фонд развития промышленности РФ предоставил 1,45 миллиарда рублей в виде льготного займа. В настоящее время завод способен выпускать более 600 редукторов для поездов «Иволга 4.0» ежегодно.

Редуктор предназначен для использования в составе моторно-редукторного блока, являясь неотъемлемой частью тягового привода поезда, и его срок службы составляет 40 лет. По словам представителей завода, запуск этого производства позволяет снизить зависимость от иностранных поставок и укрепить технологический суверенитет России.