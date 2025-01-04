Производство полимерных материалов для 3D-печати расширят в Химках

Одна из ведущих российских компаний по производству полимерных материалов для аддитивных технологий (3D-печати) объявила о строительстве нового производственного цеха в городском округе Химки. Проект направлен на увеличение объемов выпуска продукции, а также на разработку инновационных материалов, востребованных в различных отраслях промышленности.

На новом производстве будут установлены современные линии, которые позволят существенно нарастить мощности предприятия. В частности, компания планирует выпускать полимерные материалы нового поколения, включая продукцию из частичного вторичного сырья, что соответствует трендам экологической устойчивости. Также предприятие займется созданием уникальных композиций, которые смогут удовлетворить потребности таких отраслей, как авиастроение, медицина, машиностроение и другие.

Строительство нового цеха не только укрепит позиции компании на российском рынке, но и откроет возможности для активного выхода на международную арену. Отечественные разработки и технологии смогут конкурировать с ведущими мировыми производителями в сфере аддитивных технологий.

Кроме того, запуск нового завода создаст сотни рабочих мест в Химках, что положительно скажется на социально-экономическом развитии региона. Проект также станет важным шагом в реализации государственной стратегии по поддержке высокотехнологичных производств и импортозамещения.