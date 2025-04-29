Производство оборудования для сетей сотовой связи запустили в Дубне

В Дубне начала работу новая производственная линия IT-компании Yadro, специализирующаяся на выпуске оборудования для отечественных сотовых сетей. Это стало важным этапом в реализации масштабного проекта по созданию базовых станций российского производства.

Объем инвестиций в проект составляет 30 миллиардов рублей.

«На первом этапе здесь смогут выпускать до 80 тысяч модулей в год. Уже к концу 2025 года компания рассчитывает выйти в серийное производство», — пояснила заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Новая линия станет частью крупнейшего на территории Восточной Европы и СНГ производственного комплекса полного цикла. Здесь функционируют цеха по выпуску многослойных печатных плат до седьмого класса точности, линии поверхностного монтажа, а также автоматизированные участки сборки и проверки готовой продукции.

Компания Yadro уже заключила контракты с крупнейшими российскими операторами связи. До 2030 года она планирует поставить 55 тысяч отечественных базовых станций.

Проект не только укрепляет технологическую независимость страны в сфере телекоммуникаций, но и создает новые рабочие места.