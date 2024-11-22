Производство оборудования для сельского хозяйства открыли в Луховицах

Организация «ВК-Пластик» запустила производство устройств для автоматического полива в поселке Астапово. В этом году открыли первую очередь, а в следующем приступят к следующему этапу — выпуску системы капельного орошения.

На производстве выпускают короба и краны — все, что нужно для автоматического полива. В цехе работают три станка, которые в две смены отливают детали из пластика.

«Самые современные роботизированные станки просто поражают — хорошая возможность дальнейшего расширения. Самое главное, что сегодня мы первую очередь открываем. Запланирована уже более масштабная вторая очередь специализировано для сельскохозяйственного производства», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.