Производство молока выросло в Подмосковье в два раза за год

За три месяца в Подмосковье произвели 64,6 тысячи тонн молока. Это на 5% больше, чем за такой же период прошлого года. Регион сохраняет лидерские позиции в этом направление во всем ЦФО.

Молоко содержит кальций, белок и витамины, за счет чело положительно влияет на состояние зубов, костей и нервной системы, отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Сейчас регион является лидером по выпуску такой продукции в ЦФО — на Московскую область приходится около 16% рынка по итогам трех месяцев. В России на Подмосковье приходится около 4% объема.

Кроме того, предприятия региона обеспечивают и другие страны. С начало года экспорт увеличился на 23,6%.

Самыми крупными предприятиями по выпуску молока стали «МилкЭкспресс» из Коломны, «РостАгроКомплекс» из Пушкино, «Озерецкий молочный комбинат» из Дмитрова и «Дмитровский молочный завод».