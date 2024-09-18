Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% за 7 месяцев

Птицекомбинаты Подмосковья произвели 148,6 тысячи тонн мяса за семь месяцев. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что это на 11% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Подмосковье занимает второе место по производству мяса птицы в Центральном федеральном округе, изготавливая 20% от общего объема. В масштабах страны на долю региона приходится 7%.

Основными производителями мяса птицы являются компании «Элинар-Бройлер» из городского округа Наро-Фоминск, Группа «Черкизово» и «ПТК Мяспром» из городского округа Кашира, а также «Серволюкс Посад» из Сергиева Посада.

Компании предлагают широкий ассортимент не только мяса, но и полуфабрикатов из него. Например, «Элинар-Бройлер» под брендом «Первая свежесть» выпускает в том числе котлеты, колбаски и шашлыки. Продукция пользуется спросом по всей стране.

Ранее стало известно, что Подмосковье стало лидером России по объемам производства сухих смесей для детей.

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