Производство лазерных станков запустят в ОЭЗ «Дубна» в 2026 году

Компания «Лидермаш Станки» начнет строительство нового завода в особой экономической зоне «Дубна» в 2025 году. Это будет предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для металлообработки, что имеет колоссальное значение для технологического суверенитета страны.

Подпись под соглашением поставили заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева, генеральный директор компании «Лидермаш Станки» Тамара Иванова и генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

«Объем инвестиций оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Только на первом этапе для жителей Подмосковья появится 85 рабочих мест, после выхода на проектную мощность штат сотрудников увеличится до 150 человек», — рассказала Зиновьева.

Запуск производства намечен на 2026 год. На заводе будут делать станки для обработки металла с применением лазерных источников, а также оборудования токарной и фрезерной группы.

«Наша компания существует пять лет. За это время мы выполнили более 10 тысяч проектов по поставкам промышленного оборудования практически в каждый регион России. Стараемся быть локомотивом в передовых решениях обработки металла», — отметил заместитель генерального директора компании «Лидермаш Станки» Андрей Пискляков.

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