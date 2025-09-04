Производство кисломолочной продукции в Подмосковье выросло на 2,5% за год

За семь месяцев 2025 года в Подмосковье выпустили почти 283 тысячи тонн кисломолочных продуктов. Это на 2,5% превысило показатели такого же периода прошлого года.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, подмосковные производители выпускают почти 43% от всего объема кисломолочных продуктов в Центральном федеральном округе и 17% от общероссийских показателей.

«С наступлением осени особенно ценятся продукты для укрепления иммунитета и поддержания здоровья. Отличным вариантом становятся натуральные кисломолочные продукты — кефиры, ряженка и простокваша», — отметили в министерстве.

Ведущими предприятиями отрасли стали «Эйч Энд Эн», «Рузское молоко», «Братья Чебурашкины» и «МилкЭкспресс».

В министерстве отметили стабильное развитие отрасли в Подмосковье. Благодаря современным технологиям и проверенным рецептурам производители сохраняют лидерские позиции в стране. Всего в прошлом году компании выпустили 460 тысячи тонн кисломолочки.