Производство изделий для авиакосмической отрасли запустят в Подольске

Совет депутатов городского округа Подольск одобрил строительство производственного корпуса по выпуску изделий для авиакосмической отрасли. Проект поможет создать порядка 140 новых рабочих мест в муниципалитете.

На очередном заседании Совета депутатов внесли изменения в Генеральный план и одобрили использование земельного участка в производственных целях.

Землю предоставили в аренду без торгов для импортозамещения по программе «Земля за рубль». Здесь построят производственный корпус по серийному изготовлению изделий из полимерных композиционных материалов для авиакосмической отрасли. Запланировали также выпуск композитных деталей беспилотных летательных аппаратов, элементов интерьера гражданских самолетов, деталей авиационных двигателей.

Новое производство создаст примерно 140 новых рабочих мест и повысит налоговый потенциал Подольска.

Владелец земли обязан организовать санитарно-защитную зону и исключить сквозной проезд к производству через ближайшие жилые дома. Помимо этого, собственник участка должен обустроить автомобильную дорогу длиной в 230 метров, создать буферную зону от жилых домов шириной 10 метров и установить шумоизоляционные барьеры.

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