Производство химикатов для бассейнов автоматизировали в Воскресенске

Компания, работающая в Воскресенске с 1989 года, продолжает активно развиваться и внедрять современные технологии для повышения эффективности производства. В марте этого года на предприятии была введена в эксплуатацию новая автоматизированная линия для выпуска химической продукции, предназначенной для бассейнов.

Директор по маркетингу Александр Елфимов рассказал, что данная линия позволила увеличить выпуск продукции в 10 раз. Работая в одну смену, можно выпускать до 10 тысяч тонн продукции год. В планах продолжить автоматизацию производства, прорабатывается инвестиционный проект по созданию нового производственного комплекса.

Компания является одним из ведущих производителей химической продукции для отрасли в центральной части России. В ее структуру входят современные производственные мощности, склады для хранения жидких и сыпучих веществ, а также аккредитованная лаборатория, где проводится контроль качества продукции. Кроме того, предприятие располагает обширным парком специализированной техники, что позволяет оптимизировать логистику и производственные процессы.