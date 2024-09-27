Производство деталей для аэрозолей запустят на льготной земле в Богородском округе

Завод технических аэрозолей «Эльф-филлинг» откроет дополнительное производство в Подмосковье. На площадке в Богородском городском округе будут собирать клапаны, необходимые для основного производства.

Для реализации проекта инвестору предоставили льготный участок по программе «Земля за 1 рубль».

«Компания „Эльф-филлинг“ инвестирует 300 миллионов рублей в строительство и запуск нового производственного комплекса. На предприятии организуют участок по сборке клапанов — необходимых комплектующих для основного производства компании», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Планируется, что новая линия создаст еще 20 рабочих мест. Запустить производство планируется в 2027 году. Это поможет сократить зависимость компании от поставщиков и повысит уровень локализации импортозамещающего предприятия в Подмосковье.

В Министерстве имущественных отношений Московской области уточнили, что площадь переданного по льготной программе участка составляет 1,6 гектара.

Подобрать землю для реализации инвестиционного проекта можно на инвестиционной карте региона invest.mosreg.ru/investor/map.

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