Производственная компания в Балашихе привлечет к работе молодых специалистов

С 2022 года предприятие Балашихи «Криогенмаш» участвует в федеральной программе «Профессионалитет», которая предоставляет студентам уникальную возможность совмещать обучение с работой. Будущие специалисты уже с первого курса проходят стажировки, осваивают несколько профессий и получают наставническую поддержку от опытных сотрудников.

Компания придает особое значение взаимодействию с ведущими вузами страны. В числе партнеров «Криогенмаша» — Московский государственный технический университет имени Николая Баумана, Московский энергетический институт и другие технические университеты. Это сотрудничество позволяет студентам получать актуальные знания и навыки, необходимые для работы в высокотехнологичной сфере.

С 2025 года на предприятии функционирует Совет молодых ученых — площадка для раскрытия научного и творческого потенциала молодежи. Здесь молодые специалисты могут обмениваться идеями, проводить исследования и участвовать в разработке новых технологий.

По словам директора учебного центра Дарьи Шотовой, «Криогенмаш» создает условия не только для профессионального, но и для личностного развития сотрудников.

За последние пять лет средний возраст специалистов компании снизился с 50 до 40 лет, что свидетельствует о привлечении молодого поколения. Учебный центр помогает новичкам адаптироваться, а всем сотрудникам — развиваться и чувствовать себя частью сплоченной профессиональной команды.

Оборудование «Криогенмаша» используют на трети мировых космодромов и поставляют в 35 стран. На предприятии функционируют научно-исследовательский институт, производственный комплекс и современная стендовая база для испытаний, что позволяет компании оставаться на переднем плане в сфере технологий и инноваций.

Сегодня «Криогенмаш» — один из ведущих производителей криогенного оборудования в России, активно развивает кадровый потенциал и создает комфортные условия для профессионального роста молодежи. Основанный в 1949 году выдающимся ученым и нобелевским лауреатом Петром Капицей, сегодня «Криогенмаш» представляет собой мощный научно-производственный комплекс, чья продукция находит применение в таких ключевых отраслях, как металлургия, нефтехимия, медицина и космическая отрасль.