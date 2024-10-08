Производитель товаров из пластика в Егорьевске получил льготный заем от ФРП для расширения

Как сообщили в Мининвесте Подмосковья, компания получила кредит в размере 75 миллионов рублей. Их направят на покупку оборудования, его монтаж и установку. Всего в проект вложат 117 миллионов рублей, рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций области Екатерина Зиновьева. Производство запустят во втором квартале 2025 года.

Компания «Бытплат» уже более 20 лет производит товары из пластика, которые предназначены для дома, кухни и сада. Новое направление будет предназначено для реализации в канале B2B.



«В 2024 году мы реализовали несколько инвестиционных проектов в новых для компании нишах. Привлеченные средства помогут не только увеличить объемы производства, но и запустить новое для нас направление как с точки зрения ассортимента, так и с точки зрения каналов продаж. Это позволит нашей компании усилить позиции на рынке и привлечь еще больше покупателей», — отметила финансовый директор «Бытпласт» Светлана Анисимова.

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