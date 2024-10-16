Производитель из Одинцова обновил линию фасовки плавленого сыра

Компания «Виола» завершила проект по обновлению линии фасовки на своем заводе в Одинцовском округе. Оборудование американского производства удалось модернизировать в условиях санкций и невозможности приобрести запчасти из-за границы.

«Завод компании „Виола“ работает в Подмосковье с 2006 года. Сегодня на предприятии трудоустроено порядка 300 человек. Инвестиции в проект обновления фасовочной линии составили 20 миллионов рублей. Мощность обновленной линии составляет от 500 до 750 ломтиков плавленого сыра в минуту», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Линия сыра Viola в слайсах работает в селе Ершово в 2016 года. Оборудование перевезли в Подмосковье из Финляндии, к тому времени оно уже отработало много лет. Произведенные в 1983 году американские станки спустя 40 лет значительно устарели и требовали модернизации. Но санкции не позволили закупить комплектующие из-за рубежа.

«В условиях невозможности поставки запчастей для существующего оборудования команда „Виолы“ обратилась к экспериментальному формату обратного инжиниринга», — рассказал директор филиала «Ершово» Архип Бараненко.

Новые комплектующие для оборудования изготавливали в том числе на 3D-принтере. Работы по обновлению линии реализовала российская инжиниринговая компания.

Оборудование не только полностью обновили, но и усовершенствовали.

В сентябре производство крышек для алюминиевых банок увеличили на заводе компании «Арнест Упаковочные Решения» в Наро-Фоминске. Новая линия позволит выпускать на 1,8 миллиарда штук в год больше.

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