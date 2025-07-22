Программу по созданию безопасной среды для детей запустили в Наро-Фоминске

Администрация Наро-Фоминска реализует социальную инициативу по обеспечению безопасности семей с детьми. В домах жителей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, бесплатно устанавливают современные системы защиты.

Специалисты монтируют в квартирах защитные блокираторы на окна. Они не дают случайно открыть створки.

Также они устанавливают автономные пожарные извещатели. Такие датчики оперативно реагируют на задымление и издают звуковой сигнал.

Семьи, которым требуется помощь, тщательно отбирают сотрудники социальных служб Наро-Фоминска. Для этого они проводят консультации.

«Эта программа — наглядный пример комплексного подхода к созданию безопасной среды для подрастающего поколения. Безопасность детей — наш приоритет. Подобные инициативы позволяют создать дополнительную защиту для самых уязвимых категорий семей», — прокомментировали в администрации округа.