Программу долговременного ухода за родственниками запустят в Ступине и Кашире
Социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами реализуется в Подмосковье. С 1 августа он расширит свою зону присутствия. Проект запустят в Ступине и Кашире.
В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что раньше те, кто вынужден ухаживать за родственниками, либо оставались без работы и сидели дома, либо нанимали сиделок. С помощью проекта жители региона могут бесплатно обучиться уходу и официально трудоустроиться в областном социальном центре.
«С момента реализации проекта нам удалось оказать помощь уже свыше 1,2 тысячи пожилым и инвалидам, хотя он работает в пилотном режиме только в шести городских округах», — прокомментировала первый заместитель председателя правительства Московско области Людмила Болатаева.
Напомним, чтобы оформить долговременный уход, нужно подать заявление на сайте.
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