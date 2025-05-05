Проглотившую металлическую ложку школьницу спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 14-летнюю пациентку, случайно проглотившую ложку. Школьница с ее помощью пыталась достать из горла застрявший кусок яблока.

Врачи сделали девочке рентген органов брюшной полости, который подтвердил, что в желудке находится ложка длиной 15 сантиметров. Ситуация осложнялась тем, что предмет застрял.

«Эндоскопической петлей мы извлекли ложку из луковицы двенадцатиперстной кишки, а после эндоскопическими щипцами по типу „крысиный зуб“ протянули ее до глотки. После этого хирургическим зажимом полностью извлекли инородное тело из организма девочки», — пояснила врач Дарья Степаненко.

Вмешательство длилось около часа. Сейчас школьница чувствует себя хорошо и находится дома.

Специалисты предупреждают, что попавшие в желудок металлические предметы способны привести к пролежням, перфорации стенки или непроходимости, поэтому их необходимо извлечь как можно скорее.