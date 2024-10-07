Профсоюзы Шатуры присоединились к всемирной акции в защиту прав трудящихся

В этом году Всероссийская акция профсоюзов проходит под девизом «Достойный труд — основа благополучия семьи!». Профсоюзы выступают за повышение заработных плат, чтобы семьи могли обеспечить достойное будущее своим детям.

В связи с этим они вышли на правительство РФ с предложением значительно увеличить минимальный размер оплаты труда в следующем году.

На территории округа активно работают семь отраслевых профсоюзов, охватывающих учреждения образования, культуры, здравоохранения, органы власти, предприятия энергетической промышленности, автотранспорта и лесных отраслей. В их состав входят около 13 тысяч человек, которые с большой ответственностью подходят к своей общественной работе. Их вклад в сбор и отправку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции трудно переоценить.

С приветственным словом к руководителям первичных профсоюзных организаций округа обратилась Наталья Мирошникова, заведующая отделом по экономической работе и социальному партнерству союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов». Она отметила вклад шатурских активистов в общее дело, рассказала о проделанной работе и обозначила перспективы.

Труд членов профсоюза был также отмечен исполнительным секретарем партии «Единая Россия» Ольгой Бурмистровой и председателем Совета депутатов Дмитрием Яниным.

Председатель профсоюзных организаций городского округа Шатура Наталья Кузнецова поблагодарила коллег за их верность делу и подчеркнула, что профсоюзные организации округа являются одними из лучших в Московской области.

Лучшие члены профсоюзных организаций округа были отмечены грамотами и благодарственными письмами, что стало достойным завершением мероприятия.

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