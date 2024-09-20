Профсоюз медиков в Подольске собрал гумпомощь приехавшим из Курской области

Более 300 килограммов гуманитарной помощи доставил приехавшим из Курской области жителям профсоюз работников здравоохранения в Подольске. В посылку вошли бытовые принадлежности и питание для младенцев.

Гумпомощь доставили в пункт временного размещения «Мечта». Всего за месяц сотрудники областного комитета профсоюза работников здравоохранения собрали около 4000 килограммов груза.

«Мы постоянно на связи с директором „Мечты“, поэтому все поставки гуманитарной помощи делаются предметно. Закупается именно то, в чем есть необходимость», — сказала председатель горкома профсоюза работников здравоохранения Подольска Людмила Сидоркина.

В этот раз в посылку вошли моющие средства и средства личной гигиены, стиральные порошки и губки, детское питание. В сборе поучаствовали горкомы профсоюза из Ленинского, Можайского, Серпуховского, Чеховского районов, а также члены профсоюза из роддомов Видного и Балашихи, онкодиспансера из Домодедова, «Мособлфармации» и Фонда обязательного медицинского страхования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».