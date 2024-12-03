Беседу об уловках мошенников провели с жителями Мытищ

Майор полиции Павел Канайкин провел профилактическую встречу с жителями Мытищ, посвященную предупреждению мошенничества. Он рассказал о распространенных схемах обмана, использующих цифровые и дистанционные технологии.

Сотрудник полиции предупредил жителей Мытищ о том, что надо быть внимательнее в общении с незнакомцами, которые могут представляться работниками банков или государственных организаций и звонить с разных номеров.

Встреча вызвала большой интерес у слушателей. Они выразили благодарность Павлу Канайкинзе за предоставленную информацию. Жители пообещали быть более внимательными к защите своих финансов и персональных данных.

Разъяснительная работа с населением является важным инструментом противодействия мошенничеству. Участникам мероприятияраздали информационные памятки с рекомендациями по безопасности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».