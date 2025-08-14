Профилактическое мероприятие «Грузовик» пройдет в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

На территории Одинцовского городского округа продолжается проведение акции «Грузовик». Она реализуется в целях повышения безопасности и профилактики аварийности с участием грузового транспорта, водителями грузового транспорта и прицепов к ним.

Целью мероприятия является активизация предупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках грузов автотранспортом. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки грузовым транспортом.

Особое внимание уделяется профилактике нарушений, связанных с правилами перевозки грузов, соблюдением установленной скорости движения для грузовых машин, нарушений требований технического регламента, соответствие установленных требований к конструкции автотранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования. Проверке подлежит соблюдение водителями режима труда и отдыха, наличие исправного средства контроля — тахографа.