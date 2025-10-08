Профилактические работы на 3 километрах трубопроводов провели в Королеве

Активная работа по обеспечению качественного водоснабжения продолжается в городском округе. В сентябре специалисты «Водоканала» завершили санитарную промывку коммуникаций общей протяженностью более трех километров.

Работы были выполнены на участках, включающих улицы Гагарина, Советскую и Речную в микрорайоне Первомайский и другие. Всего было очищено 1 990 метров труб водоснабжения и 1020 метров систем водоотведения.

«Водоканал» обслуживает более 220 тысяч жителей городского округа. Производственные службы ресурсоснабжающей организации выполняют такие профилактические работы на регулярной основе. В результате существенно улучшается функционирование систем водоснабжения, что положительно влияет на качество воды, поступающей в дома горожан.

Ранее специалисты «Водоканала» провели комплекс мероприятий, направленных на обеспечение чистоты и работоспособности канализационных систем города. В рамках этих работ было устранено 93 подстоя колодца.