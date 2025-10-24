Профилактические акции по безопасному поведению на дорогах прошли в Воскресенске

Социальный раунд «Засветись!» проходит в городском округе с 6 октября по 9 ноября. Мероприятие организовано Госавтоинспекцией Московской области в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

К профилактическим акциям присоединились учреждения культуры Воскресенска. Беседу с детьми провели во Дворце культуры «Химик». Юным жителям Воскресенска рассказали о важности знания правил дорожного движения и внимательности, а также о видах световозвращающих элементов.

Сотрудники Центральной библиотеки имени Инны Гофф приняли участие в профилактической акции «Будь заметней на дороге!». На улицах Воскресенска детям и их родителям напоминали о необходимости ношения светоотражающих элементов, а также вручили информационные памятки «Засветись, стань заметней на дороге!».

Работники ЦКиД «Москворецкий» также подарили родителям участников творческих коллективов световозвращающие элементы, рассказали о необходимости их ношения в темное время суток и показали, как правильно крепить фликеры на одежду и рюкзаки.

В домах культуры села Федино и деревни Степанщино методисты также раздали ребятам специальные тематические буклеты, светоотражающие брелоки и фликеры.