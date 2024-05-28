Проекты из Мытищ победили в конкурсном отборе инициативного бюджетирования

Прошел конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования Московской области на 2024 год. Пять проектов из Мытищ признаны победителями.

Лучшими признаны проекты на приобретение рояля для Пироговской сельской школы искусств, приобретение мобильного светодиодного экрана и светового оборудования для МАУ ЦК «Подмосковье», модернизация клуба «Активное долголетие», модернизация клуба «Активное долголетие» в микрорайоне Дружба и приобретение светового и звукового оборудования для молодежного центра «Импульс».

Следующим этапом станет заключение соглашений с областью и проведение конкурсных процедур. Планируется завершить реализацию проектов к третьему кварталу текущего года. С 2020 года в Мытищах успешно реализовано 25 проектов по инициативному бюджетированию.

Условием участия в отборе является финансовый вклад жителей населенного пункта, который должен составлять не менее одного процента от общего бюджета. Около 85% финансирования предоставляется Московской областью, оставшиеся средства выделяются из бюджета городского округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».