Проектную группу создадут для решения проблем жителей Лукино-Варина в Щелкове

Представители администраций сразу трех городских округов приняли участие в совещании в Щелкове. На нем обсудили общие для территорий вопросы.

Участие в мероприятии приняли сотрудники администраций Лосино-Петровского, Фрязина и самого Щелкова. Они поговорили о благоустройстве парков и точек притяжения трех муниципалитетов.

Также на встрече разобрали вопросы от Центра управления регионом. Они касались уборки и содержания территорий, а также обеспечения безопасности. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков пообещал проанализировать размещение камер и заполнить пробелы.

«Кроме того, для решения актуальных проблем микрорайона Лукино-Варино создаем проектную группу. В нее войдут представители всех трех муниципалитетов. Добавлю, что выход сотрудников администраций из кабинетов и закрепление за конкретным домом/вопросом/жителем — результативный формат. Это мы увидели на примере Краснознаменского и будем распространять по всей территории округа», — отметил Андрей Булгаков.