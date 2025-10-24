Проект «Умный город» запустят в Лобне

Новый проект уже получил признание на федеральном уровне, став призером конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений». На детских площадках города появятся QR-коды, позволяющие жителям мгновенно сообщать об обнаруженных неполадках в профильные службы.

Всего в Лобне установлены 403 игровых площадки общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Ежедневно их посещают свыше 12 тысяч юных жителей. Объекты обслуживает муниципальное учреждение «Управление по работе с территориями».

«На каждой детской площадке разместим QR-код. Просто отсканируйте его смартфоном. Ваши заявки будут мгновенно поступать начальнику ремонтной бригады и сразу же браться в работу», — объяснила глава городского округа Анна Кротова.

Систему в будущем планируют внедрить и на других общественных пространствах Лобни.