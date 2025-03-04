Проект цифровой системы управления сферой ЖКХ представили в Подмосковье

Центр будет вести цифровой учет объектов и оборудования, проводить мониторинг и предоставлять услуги диспетчеров в режиме реального времени, а также адресно информировать жителей Подмосковья об инцидентах.

«Функционал должен сводиться к прогнозу технологических сбоев и, как следствие, к планированию модернизации объектов коммунальной инфраструктуры», — пояснил Кирилл Григорьев на стратегической сессии «Трансформация отрасли жилищно-коммунального хозяйства 2025».

Искусственный интеллект будет обрабатывать каждый элемент диспетчерской службы и позволит оптимизировать процессы.

«Согласно плану до 31 марта все заявки будут проходить через единую электронную базу. А до конца текущего года планируем на 2 600 объектов водоснабжения и водоотведения установить специализированные датчики для отслеживания ситуации на местах», — отметил министр.

По его словам, в будущем в Подмосковье создадут общую цифровую схему систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, до 1 сентября всю аварийную технику региона подключат к системе ГЛОНАСС, которая позволит отслеживать исполнение заявок.