Проект для воспитанников детских садов «В школу с ГТО» стартовал в Люберцах

Проект «В школу с ГТО» стартует в Люберцах 6 марта. Об этом сообщил руководитель Центра тестирования Евгений Петров.

«Проект „В школу с ГТО“ стартовал в нашем округе в 2024 году. Нормативы сдали порядка 680 люберецких дошкольников. К проекту присоединились 40 учреждений. Планируется, что в 2025 году нормативы комплекса ГТО сдадут около 1100 дошкольников», — пояснил Евгений Петров.

Дети 6-7 лет сдадут нормативы первой ступени: бег на 10 метров, прыжок в длину с места, шестиминутный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег 3×10.

Заслуженные значки комплекса ГТО дети получат на торжественной линейке 1 сентября.