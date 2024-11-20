Предпринимателям напомнили преимущества индустриальных парков в Подмосковье

Индустриальные парки Подмосковья загружены на 87%. Площадки помогают предпринимателям снизить издержки при запуске производства. О промзонах нового типа в интервью 360.ru рассказал соучредитель холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.

По словам Артема Петрухина, важно создавать промышленную инфраструктуру, чтобы предприятия могли быстро и эффективно развиваться. В рамках этой работы в регионе открыли 69 индустриальных парков. На их базе создаются площадки формата лайт-индастриал, где бизнесу предлагают готовые помещения. «Строительный Альянс» уже создал три таких коворкинга в Подмосковье и запланировал открыть еще два. Этого удалось добиться в том числе благодаря поддержке региона.

До 80% площадей в формате лайт-индастриал в Подмосковье занимают промышленные предприятия. Как отметил Артем Петрухин, даже на небольших объектах можно обустроить компактное и энергоемкое производство. Большой популярностью площадки пользуются и у гостей из других регионов и стран. Еще одним преимуществом индустриальных парков стала продуманная инфраструктура. На их территории открывают кафе, заправки и другие полезные сервисы.

«Мы стараемся формировать наши парки максимально комфортными, в том числе организуем там спортивные объекты. Начали с воркаут-площадок, затем запустили баскетбольную площадку и планируем построить шатер для игр в футбол», — рассказал Артем Петрухин.

Инвесторам также предлагают площадки формата «Урбан» площадью от пяти тысяч квадратных метров. Они отличаются максимально расширенным пространством, которое подходит для крупных производств.

Опыт Подмосковья с интересом изучают другие регионы и страны. Делегации посещают индустриальные парки и перенимают эффективные практики строительства и создания готовой промышленной инфраструктуры.

«Мы стараемся популяризировать профессию промышленника. На заводе работать круто и модно. Молодежь старается поехать туда, где красивые стеклянные здания и есть возможность выпить кофе, а мы пытаемся создать ту же среду на территории парков», — добавил он.