Продолжается строительство бассейна в реабилитационном центре «Ясенки»

Строительство блока с бассейном продолжается в центре реабилитации военнослужащих «Ясенки». К этому дню готов монолитный каркас здания, рабочие возводят стены.

Сейчас рабочие возводят стены здания, затем начнутся фасадные и кровельные работы, устройство инженерных сетей и теплотрассы. До конца сентября приступят к оборудованию чаши бассейна, облицовочным и изоляционным работам.

В Минстройкомплексе Подмосковья напомнили, что строительство ведется за счет средств бюджета региона при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Бассейн на три дорожки по 25 метров поможет в реабилитации раненых бойцов. Проектом предусмотрена также отдельная чаша с подъемником, акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медицинской помощи, помещения водоподготовки.

К бассейну можно будет пройти из основного корпуса по теплому переходу.

Завершить все работы планируется до конца года.

Около 30 социальных центров Подмосковья обновят в 2024 году. Это оздоровительные лагеря, пансионаты, семейные учреждения, пункты реабилитации и не только. На это выделили свыше миллиарда рублей из бюджета, отметил губернатор Андрей Воробьев.

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