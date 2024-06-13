Продажи квартир в новостройках Подмосковья выросли на 20% за год

Продажи квартир в подмосковных новостройках выросли на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего с января в регионе зарегистрировали 25 тысяч договоров о покупке.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, всплеск продаж ожидают в июне. По прогнозам он составит 30%.

По данным застройщиков, ежегодно в Подмосковье продают более 3,8 миллиона квадратных метров жилья в год и возводят около 4,4 миллиона.

«Высокий интерес на недвижимость в Подмосковье обусловлено привлекательной стоимостью квадратного метра, который ниже на 20-30% чем в соседней столице. При этом, покупатель может приобрести более просторную квартиру со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой», — отметили в министерстве.

С начала года жилищные условия улучшили более 75 тысяч семей.

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