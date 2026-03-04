Пробный ОГЭ для девятиклассников провели в Дубне

В Дубне для родителей девятиклассников устроили пробный ОГЭ под народные танцы. Необычный пробный экзамен по географии для девятиклассников и их родителей прошел 2 марта в Дубне: организаторы объединили строгую процедуру ОГЭ с развлекательной программой в честь Года единства народов России.

Пока взрослые проходили все этапы экзамена — от регистрации и сдачи личных вещей до решения заданий — для гостей организовали выступление ансамбля народного танца и выставку национальных костюмов.

Мероприятие позволило родителям не только освежить школьные знания, но и лично убедиться в прозрачности процедуры проведения государственной итоговой аттестации.

«У нас есть акция, когда мы собираем только родителей, есть вариант, когда мы собираем только детей. Сегодня — и тех, и других. Чтобы одни сдавали, а рядом сидели родители — тоже пробовали и видели, что это не страшно», — пояснила заместитель главы городского округа Дубна Светлана Жаленкова.

После завершения тестирования педагоги раздали взрослым участникам правильные ответы, чтобы каждый мог оценить свой результат. По словам организаторов и самих родителей, главная цель акции была достигнута: волнение перед предстоящими экзаменами заметно снизилось, а представление о формате ОГЭ и структуре заданий стало полным и объективным.