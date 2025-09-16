Пробные топки начали в котельных Лосино-Петровского

Финальный этап подготовки к отопительному сезону стартовал в Лосино-Петровском. Специалисты начали запускать объекты теплоснабжения округа.

Всего в муниципалитете действуют 22 котельные. Летом специалисты проверили насосные группы, провели гидравлические испытания котлов и теплообменного оборудования.

Кроме того, рабочие обновили сломавшуюся запорную арматуру и участки трубопровода, отрегулировали автоматику управления и безопасности в нескольких местах. Паспорта готовности получили все 359 многоквартирных домов.

Специалисты успешно завершили гидравлические испытания и промывку более 75 километров тепловых сетей от котельных.

Отметим, что в рамках пробных топок систему отопления заполняют химически очищенной деаэрированной водой. При утечке рабочие заново проверяют коммуникации. Это позволяет избежать аварийных ситуаций в сезон.