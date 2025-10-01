Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 1 октября

Загруженность дорог в Подмосковье оценили в шесть баллов вечером 1 октября. Заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском и Можайском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Заторы также наблюдаются на Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

