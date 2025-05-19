Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 19 мая

Загруженность дорог Подмосковья оценили в пять баллов вечером 19 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.