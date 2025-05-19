Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 19 мая

Загруженность дорог Подмосковья оценили в пять баллов вечером 19 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Движение также затруднено на Новорижском, Можайском, Новорязанском, Волковском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе.
В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Зеленский допустил подписание меморандума с Россией
Марафон по скандинавской ходьбе прошел в Подмосковье
Захарова высмеяла оговорку украинской ведущей про Путина
«Я не против». Трамп — о словах Путина в адрес первой леди США
Подмосковье передало областную усадьбу «Грачевка» в собственность Москвы
В Испании стали искать добровольцев, готовых 4 года пить вино
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте