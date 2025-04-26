Пробег автомобилей времен Великой Отечественной войны прошел в Черноголовке

«Автопробег Победы» стартовал от военно-технического музея в Черноголовке. В строй вошли автомобили ГАЗ-М1, ГАЗ-ММ и Виллис — американская машина, полученная по ленд-лизу.

Автомобили преодолели путь от военно-технического музея до Центрального музея Военно-воздушных сил в Монине. ГАЗ-М1, ГАЗ-ММ и Виллис принимали участие в Великой Отечественной войне на фронте. Американскую машина, например, использовали в снабжении осажденного Ленинграда, а ГАЗ-М1 — в обороне Москвы.

«Эти машины были подбиты. Мы их все восстановили. Конечно, наша сегодняшняя задача — сохранить память о наших ветеранах войны», — сказал депутат Государственной Думы, основатель военно-технического музея Вячеслав Фомичев.

Автопробег провели в рамках всероссийской акции «Диктант Победы». Она проводится с 2019 года по инициативе «Единой России» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

«Ретропробег был организован по инициативе Московского регионального отделения партии „Единая Россия“. Военно-технический музей — уникальная площадка, на которой подобные мероприятия всегда проводятся, потому что она наполнена историей, уникальными историческими экспонатами и пропитана духом Великой Отечественной войны», — добавила заместитель главы администрации городского округа Черноголовка Леся Шигалева.