Пробег автомобилей времен Великой Отечественной войны прошел в Черноголовке
«Автопробег Победы» стартовал от военно-технического музея в Черноголовке. В строй вошли автомобили ГАЗ-М1, ГАЗ-ММ и Виллис — американская машина, полученная по ленд-лизу.
Автомобили преодолели путь от военно-технического музея до Центрального музея Военно-воздушных сил в Монине. ГАЗ-М1, ГАЗ-ММ и Виллис принимали участие в Великой Отечественной войне на фронте. Американскую машина, например, использовали в снабжении осажденного Ленинграда, а ГАЗ-М1 — в обороне Москвы.
«Эти машины были подбиты. Мы их все восстановили. Конечно, наша сегодняшняя задача — сохранить память о наших ветеранах войны», — сказал депутат Государственной Думы, основатель военно-технического музея Вячеслав Фомичев.
Автопробег провели в рамках всероссийской акции «Диктант Победы». Она проводится с 2019 года по инициативе «Единой России» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».
«Ретропробег был организован по инициативе Московского регионального отделения партии „Единая Россия“. Военно-технический музей — уникальная площадка, на которой подобные мероприятия всегда проводятся, потому что она наполнена историей, уникальными историческими экспонатами и пропитана духом Великой Отечественной войны», — добавила заместитель главы администрации городского округа Черноголовка Леся Шигалева.
В пробеге приняли участие активисты и сторонники партии «Единая Россия», «Молодой гвардии», ветераны, представители общественных организаций и жители Черноголовки.
«Сегодняшний автопробег — это не просто дань моде на ретроавтомобили, это символ нашей памяти, символ уважения к нашим прадедам и дедам. Мы должны сделать все возможное, чтобы передать эту память нашему подрастающему поколению, чтобы они знали, какой ценой досталась эта Великая Победа», — сказал глава Роман Хожаинов.
Участники акции единодушны во мнении — автопробег, «Диктант Победы» и любые мероприятия, которые сохраняют память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, значимы и необходимы не только для современного, но и для последующих поколений.