Призеров всероссийского литературного конкурса наградили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе подвели итоги открытого конкурса для детей и подростков «Литературный дебют — 2025». На мероприятии наградили около 20 участников из муниципалитета и их педагогов.

По словам члена Союза писателей России, руководителя литературной студии «Слово» Александры Диордицы, работ представили очень много, все они высокого уровня.

«Мы видим, насколько глубок внутренний мир современных детей. В наше цифровое время, несмотря на популярность гаджетов и соцсетей, ребята по-прежнему пишут, сочиняют и размышляют. А благодаря такому конкурсу мы видим, сколько детей действительно владеют художественным словом», — сказала Александра Диордица.

Юных писателей отмечали также и в специальных номинациях: за творческие успехи в жанре басни, за искренность и непосредственность в поэзии, за яркий поэтический пейзаж, за умение фантазировать, за желание искать ответы на трудные вопросы и многие другие.

Своими впечатлениями от участия в конкурсе поделилась ученица Видновской гимназии Сафия Сафронова.

«Я заняла второе место за рассказ „Дед“ в номинации „Художественная проза“. Мне очень нравится получать награды. В дальнейшем хочу написать какое-нибудь трогательное или юмористическое произведение. А еще я мечтаю победить в конкурсе чтецов „Зубовские чтения“», — добавила она.

Отметим, что всего в творческом состязании приняли участие 113 человек, которые представили свыше 200 работ. Это дети и подростки, проживающие в 20 городах страны.