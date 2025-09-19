Привокзальную площадь откроют в Павловском Посаде 3 октября

«Многие из вас помнят многолетний недострой „Павловский Пассаж“ у железнодорожного вокзала, который долгие годы портил облик нашего города. Рад сообщить, что эта страница истории перевернута! На этом месте почти завершается благоустройство нового, современного и комфортного привокзального сквера», — сообщил Денис Семенов.

В настоящее время специалисты активно занимаются завершающими этапами благоустройства, в частности, проводят планировку грунта и готовят его под посев газона. Кроме того, рабочие монтируют малые архитектурные формы: лавочки, урны и навесы. В ближайшее время планируется высадка растений и цветов.