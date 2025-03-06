Пристройку на 400 мест к школе № 14 в Коломне возведут в 2026 году

В школе № 14 на улице Шилова в Коломне продолжается капитальный ремонт. Правительство Московской области выделило финансирование на возведение пристройки на 400 мест.

Строительство дополнительного корпуса поможет разгрузить главный и наполнить программу внеурочной деятельностью. В новом здании разместят спортивный зал и 16 специализированных классов, включая кабинеты физики, химии, биологии и технологии. В основном корпусе обустроят новую столовую полного цикла приготовления.

«Из спортивного зала делаем обеденный зал на 585 мест, меняем кабинеты начальной школы, переносим в другое крыло для того, чтобы была возможность у строителей создать необходимые помещения для пищеблока», — отметил директор школы № 14 Дмитрий Ушаков.

Администрация городского округа Коломна и родители школьников пристально наблюдают за капитальным ремонтом. Обновление завершат уже в августе, а пристрой планируют сдать к сентябрю 2026 года. В этот же период благоустроят территорию, в том числе приведут в порядок спортивное ядро и озеленение.