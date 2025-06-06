Приокская конференция по математике началась в ГСГУ в Коломне

В Государственном социально-гуманитарном университете Коломны стартовала Приокская конференция «Дифференциальные уравнения и смежные вопросы математики». Мероприятие собрало 35 ученых из ведущих вузов страны, включая МГУ, РУДН и МФТИ.

Конференция посвящена 75-летию академика Андрея Болибруха и памяти доцента кафедры информатики РАН Сергея Алленова. В течение трех дней участники представят 25 научных докладов — от фундаментальных исследований до прикладных задач в IT-технологиях.

«Ваша задача — не просто изучать математику, а расширять ее границы, оставляя в ней свой след», — обратился к молодым ученым заведующий кафедрой математики и методики преподавания математических дисциплин Николай Кирин.

В первый день обсуждали актуальные проблемы динамики многогранников и пределов вязкости.

Мероприятие продлится до 7 июня, объединяя академическое сообщество для научного диалога