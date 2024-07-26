Применение БПЛА в народном хозяйстве в Подмосковье обсудили в Торгово-промышленной палате

Перспективы использования беспилотников в народном хозяйстве обсудили на заседании рабочей группы Торгово-промышленной палаты в Подмосковье. В нем приняли участие более 100 человек, в том числе депутат Госдумы Денис Кравченко.

Замдиректора департамента растениеводства механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Павел Бурак рассказал о возможности подтверждения производства беспилотников в стране. С докладом также выступил генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. Он отметил необходимость использования такой техники, подчеркнул важность поддержки производителей.

Участники встречи также обсудили интеграцию и разработку сценариев региональных стратегий беспилотных авиационных систем, региональные приоритеты гражданского направления БПЛА и многое другое.

По словам президента торгово-промышленной палаты Подмосковья Дениса Французова, такие встречи позволяют экспертам обменяться опытом и мнениями, а также определить приоритетные направления развития.

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