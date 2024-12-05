Приложение подмосковной Системы-112 приняло 10 тысяч обращений с января

Мобильное приложение «112 МО» приняло более 10 тысяч вызовов в экстренные службы с начала года. Это почти в 3,5 раза больше, чем было в 2022 году.

Мобильное приложение «112 МО» — это удобный доступ к экстренным службам. Можно вызвать помощь звонком, сообщением или уведомлением «Я здесь, нужна помощь». А можно воспользоваться кнопкой «Добавить происшествие».

Приложение позволяет отслеживать движение бригад скорой помощи и других служб на карте. Функционал также предоставляет возможность оформить ДТП по европротоколу, запустить поиск пропавших родственников в больницах и получить информацию об эвакуации машины.

В Одинцове продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса больницы. На данный момент готовность объекта достигла 80%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что корпус откроют в 2025 году.